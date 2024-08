La puissance des ombres

Pour fêter les vingt ans de leur rencontre au bas des marches du métro Saint-Paul, Daphné et Hadrien ont organisé une soirée à thème : chacun de leurs amis doit porter un déguisement évoquant une station du métropolitain parisien. Mais la fête tourne au drame. L'un des invités tombe mystérieusement du balcon et se tue. Et, quelques mois plus tard, c'est au tour d'un autre de se rompre le cou en dégringolant l'escalier. Qui sera le suivant ? Quel est le lien entre la fête, les convives, les serveurs qui officiaient et notre intense désir de réparation ?