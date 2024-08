Paul Pavlowitch se souvient de ceux qui ont partagé sa vie, les icônes Romain Gary et Jean Seberg. Parcourant sa mémoire et ses carnets de notes, il raconte le destin de ces deux magnifiques immortels et l'histoire de leur tribu familiale. Tous ensemble, ils menèrent une "guerre à mort" contre la réalité, bousculèrent le monde de la littérature, firent de leur existence un roman. Pour le meilleur et pour le pire. Tous immortels : plus de dix années d'écriture, un document exceptionnel et une stupéfiante liberté. Tour à tour drôle, poignant, tragique. Gary plus romanesque encore que dans ses fictions. Denis Cosnard, Le Monde des livres. Plongée tumultueuse au coeur de la plus folle des mystifications littéraires. Emilie Lanez, L'Express. Pour un "mortel sous-fifre" , l'imposteur a une sacrée plume. Jean-Michel Thénard, Le Canard enchaîné.