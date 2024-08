Le retour de Saturne

"Je vous prescris un mois sans hommes. - Mais les hommes sont partout, docteur ! - Qu'importe la méthode, je m'en fiche. Barricadez-vous au monastère des Dominicaines cloîtrées de Lourdes, enfermezvous où vous voulez. Pas d'hommes, pas de flirts, pas de parties de jambes en l'air, rien". Voici Apolline partie à Conques, sous les glycines d'un village sacré et de son abbatiale. Pour la première fois, cette trentenaire dépendante du regard et des caresses des hommes doit s'imposer un sevrage éprouvant. Portée par la lumière des lieux, elle revisite sa carte amoureuse, pour détisser les fils de ses erreurs et de ses désirs. Quête spirituelle, déambulation sur le chemin de l'amour, rencontre inattendue avec frère Charles, ce roman drôle et profondément original met en scène une femme d'aujourd'hui dans un décor immémorial. Il y a un désespoir léger qui nimbe la colline de Conques. Est-ce si difficile d'être soi-même ?