Bastien écoute en boucle la cassette orange du spectacle Nadia Viper n'a rien à dire et le fait savoir. Nadia Viper, humoriste au succès frémissant, est prête à tout pour se hisser en haut de l'affiche. Entre celle qui rêve de l'Olympia et celui qui voudrait monter sur la scène des cafés-théâtres, une amitié se dessine. C'est sûr, Bastien a du talent et Nadia pourrait l'aider. C'est sûr, Nadia aussi a du talent mais pourrait-il l'aider ? Ce garçon qui n'a rien vu et cette femme qui craint de ne plus l'être s'entraident, s'utilisent et s'usent jusqu'à ce qu'enfin le rideau tombe. L'Admiration, c'est le roman du Paris perdu entre les années 1990 et 2000, du Pigalle dans le brouillard, du Club Mad au sable trop fin, des artistes en devenir et des Bel-Ami modernes. C'est aussi le roman de la chance, celle que l'on cherche et qui bien souvent nous délaisse.