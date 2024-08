L'Histoire de l'Art en BD : L'intégrale

L'Histoire de l'Art de la préhistoire à l'art moderne... une magnifique intégrale à succès ! Dans nos vies, l'art est partout ! Mais comment le définir, le comprendre ? D'où vient-il ? Comment a-t-il évolué et s'est-il transformé ? Pourquoi certaines oeuvres ont traversé les siècles et les frontières, et d'autres sont tombées dans l'oubli ? Qu'est-ce qu'un chef d'oeuvre ? Depuis la grotte de Lascaux jusqu'au Street Art, en parcourant les âges, les mouvements artistiques et les grandes civilisations, découvrez la fascinante aventure des oeuvres et de leurs créateurs, de leurs muses et de leurs musées.