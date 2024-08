Collège et lycée. Se repérer efficacement dans le système éducatif

Cet ouvrage est destiné aux futurs personnels de l'enseignement et de l'éducation, et à tous ceux qui cherchent leurs marques dans un système éducatif vaste et complexe dont il s'agit de maîtriser les rouages. Pour réussir sa prise de fonction, il est en effet indispensable de comprendre son environnement professionnel, ainsi que les enjeux et interactions de tous les métiers exercés au collège et au lycée. Quels liens entre assistant social et CPE ? Quelles relations professionnelles entre chef d'établissement et l'agent comptable ? Quelles complémentarités entre le professeur et le psy-En ? Entre l'infirmier et le principal adjoint ? Entre le DDFPT et le chef d'établissement ? Entre l'AESH et les professeurs ? Les professionnels et futurs professionnels de l'Education nationale trouveront dans ce guide, illustré par de nombreux témoignages, tout ce qui est à savoir sur leur environnement professionnel, sur la nature de leurs missions, celles des autres fonctionnaires avec lesquels ils travaillent, sur leurs interactions, les liens de subordination, ainsi que les leviers professionnels pour agir.