Extraterrestres. Ce que dit la science

Y a-t-il quelque part dans l'Univers d'autres intelligences ? Pourquoi ne les avons-nous pas déjà repérées ? Comment les trouver ? Faut-il vraiment essayer de communiquer avec elles ? Nous avons longtemps cru que les astronomes travaillaient jour et nuit sur les extraterrestres, mais en vérité, les recherches n'ont débuté que tout récemment. Et nous savons maintenant où ils peuvent se trouver et comment les débusquer. Ce livre aux enjeux majeurs nous dévoile toutes les clés dont nous avons besoin pour entreprendre ce grand voyage : les origines scientifiques de la quête des intelligences extraterrestres, les OVNIs, ce à quoi les extraterrestres pourraient ressembler et le risque existentiel qu'il y aurait à les contacter. Grâce à la science, nous voici à un moment de l'histoire où nous sommes proches de savoir si nous sommes seuls dans l'Univers. Mais en partant à la recherche de nos voisins cosmiques, que sommes-nous en passe de découvrir ?