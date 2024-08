Moi, Goa Tome 2 : Collégienne et amoureuse

" Premier jour de collège... Je suis stressée !! Il faut dire que cette année a été pleine de changements : mon amie Nadia est allée dans une autre école, mon frère va bientôt naître et puis il y a Klaus... Je ne sais pas ce qui va se passer entre nous. En plus, je pense que ma mère a un petit ami ! Les choses changent trop vite... Grandir, c'est dur ! Pourquoi est-ce qu'il n'existe pas un manuel d'instructions sur la vie ? " Une rentrée pleine d'émotions pour Goa et ses amis. Elle continue de partager ses pensées et ses émotions dans son vlog.