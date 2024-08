Asiatique. 500 recettes venues d'ailleurs pour se régaler et voyager

500 recettes asiatiques pour se régaler et voyager. Nems impériaux, soupe tonkinoise au boeuf, bouchées vapeur aux légumes, dan dan miam, saumon teriyaki, zaru soba, beignets de crevettes, mochi daifuku à l'amande, pad thaï, nouilles de riz sautées aux asperges, crevettes et crabe, pho chay, salade de boeuf loc lac, japchae, bibimbap, poitrine de porc grillée au nuoc-mam et salade d'herbes, poulet au gingembre, gâteau de riz gluant à la mangue, tataki de boeuf, soba à la truite et au soja, ramen à la poitrine de porc et piment, onigiris, banh baos au chou chinois, xiu mai... Découvrez dans ce livre 500 recettes asiatiques pour voyager de la Chine à la Corée, en passant par le Japon, la Thaïlande, le Cambodge et le Vietnam ! Les recettes salées de ce livre ne manqueront pas de vous inspirer, en laissant même un peu de place pour le dessert. Retrouvez également des techniques et recettes de base pour réussir vos découpes de poissons et légumes, mais aussi vos pliages de gyozas et roulages de nems. La cuisine asiatique n'a pas fini de vous faire vibrer !