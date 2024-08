Bilans et techniques de purification énergétique personnelle. Un guide magique pour se nettoyer, se renforcer et se protéger

Embarquez pour un voyage passionnant sur les mers des énergies invisibles qui nous entourent à chaque instant ! Depuis notre enfance, nous avons acquis des réflexes de propreté envers nous-mêmes, les autres et notre environnement. De l'autre côté du miroir, il se passe la même chose : les saletés énergétiques s'accumulent et impactent directement notre environnement et notre structure énergétique. Dans ce livre, vous apprendrez : - A manier le pendule, les cartes de tarot et de l'oracle Belline pour établir un bilan énergétique de votre environnement et de son impact sur vos auras ; - Des méthodes de purification applicables facilement dans votre quotidien ; - Des techniques de renforcement énergétique pour éviter les pollutions ; - Des procédés de protection pour naviguer sans crainte dans les eaux troubles énergétiquqes. A l'aide des dix planches de radiesthésie fournies, vous pourrez tester les protocoles de purification ou de renforcement avant leur utilisation pour choisir le plus efficace, mais aussi créer les vôtres ou les adapter à votre pratique existante. Adoptez le réflexe de la propreté énergétique !