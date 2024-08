Au bonheur des Dames. Texte abrégé

Extrait : Huit heures sonnaient à Saint-Roch, il n'y avait sur les trottoirs que le Paris matinal, les employés filant à leurs bureaux et les ménagères courant les boutiques. Devant la porte, deux commis, montés sur une échelle double, finissaient de pendre des lainages, tandis que, dans une vitrine de la rue Neuve-Saint-Augustin, un autre commis, agenouillé et le dos tourné, plissait délicatement une pièce de soie bleue. Le magasin, vide encore de clientes, et où le personnel arrivait à peine, bourdonnait à l'intérieur comme une ruche qui s'éveille". Information contenu : Au Bonheur des Dames, le grand magasin parisien où les femmes se bousculent, symbole du progrès social et faillite annoncée du petit commerce... Un univers où se côtoient, dans un décor féérique, toutes les couches de la société.