Annales. Toutes les épreuves écrites, Edition 2025

20 sujets pour réviser et réussir les épreuves écrites au CRPE ! - Toutes les disciplines du concours réunies en un seul ouvrage : français, maths, histoire-géographie-EMC, sciences et technologie ! - Dans chaque discipline : 5 sujets, tous corrigés et commentés pour s'entraîner dans les conditions du concours. - Le descriptif du concours et des épreuves, accompagné de conseils de méthode pour maximiser ses notes. OFFERT ! Un guide d'accompagnement pour optimiser votre préparation et mettre toutes les chances de votre côté. Objectif CRPE, la collection n° 1 des ventes pour réussir le concours en toute sérénité ! Parce que le concours de recrutement de professeur des écoles ne s'improvise pas, la collection Objectif CRPE propose 17 ouvrages parfaitement adaptés aux exigences du concours.