Almanach Vermot. Edition 2025

L'Almanach Vermot est de retour, avec ses illustrateurs au regard aiguisé sur l'actualité de notre société. En 2025, retrouvez des rubriques inédites les plus diverses pour vous divertir et vous cultiver : jeux de lettres et de chiffres, blagues, actualités surprenantes, histoire, voyages dans nos régions, musique et littérature... Il y en a pour tous les goûts !