La Romancière et le Mercenaire Tome 1

Une romancière en quête d'inspiration part explorer la noirceur d'un monde oublié... A une époque de croissance rapide, marquée par les villes ensevelies sous la fumée des locomotives à vapeur après l'achèvement du chemin de fer transcontinental, le métier de mercenaire est devenu obsolète. C'est alors que Sword, un ancien mercenaire au chômage qui a du mal à joindre les deux bouts, reçoit une offre d'emploi de Valderon, une célèbre romancière. Sa mission consiste à l'escorter jusqu'à une chaîne de montagnes maudite non répertoriée sur les cartes. Mais leur voyage les entraînera très vite dans les machinations de l'état et de l'Eglise. Une épopée romanesque et intrigante à souhait, en 3 volumes seulement !