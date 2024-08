Battle Game in 5 Seconds Tome 23

La conclusion de l'affrontement inéluctable entre le père et le fils ? ! La bataille entre Kirisaki et Kowloon est terminée, et le sort du combat contre l'équipe du premier observateur repose maintenant sur Akira et Tôya. Les deux plus brillants cerveaux du jeu vont se livrer une ultime bataille psychologique et déployer tous leurs efforts jusqu'au l'issue finale !