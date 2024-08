Reine de l'Ouest. Un western dont vous êtes l'héroïne

Boston, 1892. Vous incarnez Miss Jones, une jeune fille de bonne famille, curieuse et large d'esprit. Le mariage ? Non merci ! D'ailleurs, le Grand Ouest - et l'indépendance - et l'aventure - vous attendent... Entre les faussaires charmeurs, les hors-la-loi rugueux, les madames de lupanar, les majors poivre-et-sel, les héritières en fleur et autres rencontres fascinantes, vous aurez joyeusement l'occasion de vous fourrer dans le pétrin. Finirez-vous institutrice ? Chercheuse d'or ? Infirmière ? Trappeuse ? Epouse respectable ? Ou même... Reine de l'Ouest ? Dans tous les cas, vous resterez vous-même : brillante, drôle et libre, l'inimitable Miss Jones !