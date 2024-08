Happy Endings

Il était une fois... un jardinier de cimetière qui tombe amoureux d'un pleureur de tombes professionnel, au faux air de Pierrot la Lune... ou bien de fantôme ? Il était une fois... une étudiante en Art qui demande à un jeune homme de poser pour elle, nu, une nuit de Nouvel An. Il était une fois... des agents du futur envoyés dans notre présent, dans une petite ville de bord de mer, pour réparer un paradoxe temporel. Ils se surprennent à aimer déguster des glaces à l'italienne devant des couchers de soleil et ne veulent plus repartir dans leur dimension... Et ils finirent... allez savoir ? Toutes les belles choses ont une fin... mais à choisir, qu'elle soit belle !