Daredevil Tome 1 : Rites d'initiation

Nouvelle ère pour Daredevil ! Matt Murdock est de retour pour protéger Hell's Kitchen, quelles seront les conséquences pour Elektra ? Alors que la corruption déchire le quartier, Daredevil manque cruellement d'alliés, et bien évidemment c'est pile poil le moment que choisi Bullseye pour refaire surface ! Cette nouvelle série consacrée au Caïd tombe à pic alors que la première saison de Echo diffusée sur Disney+ a ramené Wilson Fisk sur le devant de la scène. Et en plus, nous attendons tous fébriles, la suite de Daredevil autrefois diffusée sur Netflix.