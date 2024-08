Star Wars - Dark Droids : Epilogue. Edition collector

Après la saga Dark Droids découvrez la suite des séries Star Wars et Dark Vador ainsi que les derniers chapitres de Bounty Hunters et Doctor Aphra. La Galaxie se rapproche de la bataille finale entre l'Empire et la Rébellion. Les comics Star Wars se déroulant entre L'Empire Contre-Attaque et Le Retour du Jedi sont proposées dans de copieux volumes (mensuels ou bimestriels) depuis le début de War of the Bounty Hunters. Des bouleversements sont à prévoir dans ce sommaire tandis que deux séries arrivent à leur terme.