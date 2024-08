On ne badine pas avec l'amour, Alfred de Musset. Bac français 1re Parcours Les jeux du coeur et de la parole

NOUVEAUTE 2024 - Des fiches de cours synthétiques sous forme graphique et attrayante pour retenir efficacement l'essentiel de l'oeuvre. - Des quiz pour se tester. - Des outils et des conseils pratiques pour bien se préparer aux épreuves du Bac de français. + Inclus : 3 vidéos pour mieux comprendre son cours, réalisées par Romain Bougard, professeur de français et Youtuber (100K abonnés)