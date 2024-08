Cahier de lecture CP

Chaque lettre (ou groupe de lettres) est travaillée suivant une progression systématique en 3 étapes : la lettre en écriture scripte et en écriture cursive, accompagné de sa transcription phonétique et d'un mot référent illustré ; la lettre puis des syllabes et des mots à recopier en écriture cursive ; des exercices d'entraînement progressifs pour : identifier le son que fait la lettre dans des mots combiner les lettres composer et décomposer des syllabes puis des mots Au fil des pages, l'enfant est invité à lire tout seul des petits textes 100% déchiffrables, pour mettre en pratique ses acquis et découvrir le plaisir de la lecture.