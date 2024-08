Trois contes des Mille et Une Nuits. Livre audio inclus, avec 1 QR code

Shéhérazade est prisonnière du sultan de Perse, qui, pour se venger de la tromperie de son épouse, a décidé de tuer toutes les femmes du royaume. Chaque soir, elle lui conte une histoire sans la terminer afin qu'il la garde en vie un jour de plus. Rêvez aux côtés d'Aladdin, Ali Baba et Sindbâd dans des aventures aussi fabuleuses que magiques. (Re)découvrez ce grand classique de la littérature sous un nouveau jour avec : Une lecture audio intégrale des textes. Un itinéraire de lecture personnalisé. Tout ce que vous voulez savoir sur l'oeuvre et son auteur en un coup d'oeil. Des suggestions pour plonger dans l'univers de l'oeuvre.