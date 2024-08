Les précieuses ridicules

Dossier pédagogique de Déborah Lepoder Magdelon et Cathos sont des précieuses, elles mettent un point d'honneur au respect d'un langage et de moeurs raffinés. Leur trouver un époux n'est pas tâche facile... aucun prétendant n'est assez distingué et galant pour les satisfaire. Mais deux d'entre eux, Lagrange et Du Croisy, n'ont pas dit leur dernier mot et projettent de leur donner une bonne leçon : ils font passer leurs valets pour des gentilhommes précieux afin de les punir de leur vanité. Découvrez cette comédie de Molière qui se moque des extravagances de l'élite sociale parisienne du xviie siècle. Les points forts de l'édition " Déclic " : LIRE Le texte enrichi de nombreuses images dans une mise en page vivante et aérée COMPRENDRE Des questionnaires et des activités ludiques pour s'approprier le texte RETENIR Un dossier complet et accessible pour retenir l'essentiel PROLONGER Un groupement de textes et des conseils pour compléter la lecture + ACCOMPAGNER De nombreux compléments numériques pour aider les élèves dans la lecture (le texte lu par un comédien, des extraits vidéo à visionner sur Internet, des versions epub de l'ouvrage et du texte accessible aux élèves DYS disponibles dans les librairies numériques).