Ogres, sorcières et Cie. 5 contes aux limites de l'humain

Dossier pédagogique de Catherine Moreau. La Barbe bleue - Le Petit poucet - La Belle et la Bête - Hänsel et Gretel - La Reine des neiges Qui ne s'est jamais réveillé en sursaut après un cauchemar ? Qui n'a jamais eu peur à la lecture ou à la vue d'une créature imaginaire ? Dents acérées, nez crochu, dos velu ou bien pouvoirs maléfiques...Ogre, bête, sorcière, redoutable reine des neiges et homme cruel vous feront frissonner dans cette anthologie monstrueuse. Les points forts de l'édition " Déclic " : LIRE Le texte enrichi de nombreuses images dans une mise en page vivante et aérée COMPRENDRE Des questionnaires et des activités ludiques pour s'approprier le texte RETENIR Un dossier complet et accessible pour retenir l'essentiel PROLONGER Un groupement de textes et des conseils pour compléter la lecture + ACCOMPAGNER De nombreux compléments numériques pour aider les élèves dans la lecture (le texte lu par un comédien, des extraits vidéo à visionner sur Internet, des versions epub de l'ouvrage et du texte accessible aux élèves DYS disponibles dans les librairies numériques).