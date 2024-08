Roméo et Juliette

Adaptation de Constance Dreyfus, d'après la traduction de François Victor Hugo Dossier pédagogique de Laura Génin Vérone, petite ville d'Italie gouvernée par deux familles ennemies, les Capulet et les Montaigu, sont déchirées par la haine. Au milieu de cette violence naît un amour profond entre deux êtres : Juliette Capulet et Roméo Montaigu, dont la passion est impossible... Les amants se retrouvent en cachette et attisent ainsi les braises d'une ancienne querelle. Par leurs sentiments interdits, ils scellent un destin tragique. Découvrez cette pièce mythique de William Shakespeare, véritable symbole de la célébration amoureuse... LIRE Le texte adapté en bande dessinée COMPRENDRE Des questionnaires et des activités ludiques pour s'approprier le texte RETENIR Un dossier complet et accessible pour retenir l'essentiel PROLONGER Un groupement de textes et des conseils pour compléter la lecture + ACCOMPAGNER De nombreux compléments numériques pour aider les élèves dans la lecture (des extraits vidéo à visionner sur Internet, une version epub de l'ouvrage disponible dans les librairies numériques).