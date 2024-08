Un premier roman bouleversant sur le deuil et la colère d'une jeune mère Belleville dans les années 1990 : chez Grand-Maman dans une cité HLM, Naëlle porte des robes à col claudine, apprend qu'il faut dire les "intempéries" et non un "temps de merde" , passe devant des restaurants asiatiques qui exposent des canards sans tête. Porte de Montreuil : chez Jeanne, sa mère, infirmière, libre et bohème, abonnée aux huissiers, c'est dîners Banania-biscottes, tourne-disque et les Jackson Five à fond. Entre les deux, avec ses frères et soeurs, Naëlle fait la navette, grandit, pose des questions qui restent sans réponse, rencontre des hommes jamais comme il faut, tombe amoureuse de Gustave et devient mère à dix-neuf ans. Le drame attend son heure. Un premier roman bouleversant sur une jeune fille décidée à vivre plus tôt que les autres. Sans savoir que les lendemains, parfois, vous scient les jambes. A propos de l'autrice Nadège Erika est née au milieu des années 1970 dans le quartier de Belleville à Paris. Après avoir quitté l'école en 3e, elle a repris ses études à 30 ans et travaille aujourd'hui comme éducatrice spécialisée. Mon petit est inspirée de sa propre histoire. " Une langue pétillante et poétique. Poignant. " Marie France " Un premier roman dont personne ne sort indemne. " Mathilde Serrel, France Inter "Un premier roman coup de poing". Muriel Steinmetz, L'Humanité - "Il y a une force dans l'écriture de ce roman qui laisse K-O. Une superbe révélation". I. B. , Avantages "Un texte sans pathos, porté par un humour incisif et un sens affûté de la formule, qui évite les poncifs et fait jaillir de la littérature là où d'habitude il n'y a rien, en racontant l'histoire récente d'une famille pauvre malmenée par la société. [... ] Nadège Erika s'interroge sur les silences transmis d'une génération à l'autre, sur les morts prématurées, la précarité dont personne ne s'est libéré". Pauline Le Gall et Sylvie Tanette, Les Inrockuptibles "Ce livre est un cri. Un livre qui prend aux tripes sans pathos". Léa Salamé et Christophe Dechavanne, Quelle époque !