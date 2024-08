La force de l'espérance avec saint Jean-Paul II. Itinéraire spirituel

La vie de Jean-Paul II est la manifestation de la force et de la beauté de l'espérance chrétienne qu'il n'a eu de cesse de nous transmettre. Pendant 40 jours, mettons nos pas dans ceux de Karol Wojtyla, un pape qui a marqué l'histoire de l'Eglise, mais aussi celle du monde et, plus encore, l'histoire personnelle d'innombrables chrétiens. Marié, père de famille, Cédric Chanot est diacre du diocèse de Metz.