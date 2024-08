Sorcière fripouille experte des potions magiques selon elle !

Dans la forêt Au bois dormant, une sorcière est célèbre pour ses potions magiques ca-tas-tro-phi-ques ? ! Des cornes poussent au mauvais endroit. Les cheveux se transforment en barbe à papa. Et des cadeaux apparaissent quand on ne s'y attend pas ? ! Mais un jour, une rumeur se propage parmi les habitants : P. R. I. N. C. E. S. S. E. vient rendre visite à Fripouille pour lui faire une inspection ? ! Réussira-t-elle enfin à préparer une potion sans effet indésirable ??? Miaouuu, miaule Moustache. Tu as raison mon ami, cette histoire risque de mal se terminer... Dans la forêt Au bois dormant, une sorcière est célèbre pour ses potions magiques ca-tas-tro-phi-ques ? ! Des cornes poussent au mauvais endroit. Les cheveux se transforment en barbe à papa. Et des cadeaux apparaissent quand on ne s'y attend pas ? ! Mais un jour, une rumeur se propage parmi les habitants : P. R. I. N. C. E. S. S. E. vient rendre visite à Fripouille pour lui faire une inspection ? ! Réussira-t-elle enfin à préparer une potion sans effet indésirable ??? Miaouuu, miaule Moustache. Tu as raison mon ami, cette histoire risque de mal se terminer...