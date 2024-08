Les bienfaits de l'école à ciel ouvert

Découvrez les bienfaits de l'école en plein air pour l'enfant et l'enseignant. e, mis en lumière par les études scientifiques. Un livre essentiel pour comprendre le rôle prometteur de cette approche dans la formation de l'éco-citoyen du XXIe siècle. Explorez les bénéfices de l'école en plein air dans ce plaidoyer argumenté qui fait la synthèse des études scientifiques actuelles. Au-delà des expériences de terrain, les recherches mondiales convergent : apprendre et enseigner en extérieur offre une multitude d'avantages tangibles. Réduction du stress, amélioration de l'équilibre émotionnel, renforcement de la motivation pour les apprentissages, développement des compétences du XXIe siècle recommandées par l'ONU... autant de résultats qui appuient l'efficacité de cette approche innovante. Alliant analyses scientifiques et témoignages de terrain, cet ouvrage constitue un outil précieux pour les parents, les enseignant. e. s et les éducateurs qui souhaitent mieux comprendre et mettre en pratique cette méthode éducative d'avenir, et qui reconnecte à la nature.