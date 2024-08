Failles dans le marbre. L'influence de l'Antiquité grecque dans la musique

Le regard porté sur le monde antique grec par les musiciens inspire des compositions d'une fascinante diversité. Comme si la connaissance de l'antique, gravée dans le marbre par des siècles de savantes études avait formé une succession de socles, d'apparence solide mais d'essence friable, dans lesquels nombre de poètes et compositeurs ont gravé des failles. Parcourant, dans une écoute inventive et sensible, les madrigaux, opéras, lieder, pièces symphoniques et chorales d'inspiration grecque antique de Monteverdi, Gluck, Schubert, Wolf, Debussy, Strauss et Britten, l'auteur les interprète comme des visions singulières de l'antiquité grecque par ces musiciens, des dramaturgies sonores uniques, irréductibles à l'esthétique de leur époque. L'originalité de leur univers poétique et de leur voyage en musique vers l'antiquité grecque, bien loin des sentiers battus de l'érudition, inspire cet essai.