A l'aube de la Seconde Guerre mondiale, la jeune Sophie, fille d'un influent marchand de café de Hambourg, vit confortablement dans la luxueuse villa familiale. Les réceptions et les fêtes se succèdent, surtout pour trouver un bon mari à Sophie. Tandis que la jeune femme tente de faire bonne figure et de sourire aux invités, Hannes, le fils de la cuisinière, fait le service. Il est le confident de Sophie depuis leur enfance. Et au fil du temps, le sentiment très fort qui les a toujours liés s'est transformé. Mais comment une fille de la classe supérieure pourrait-elle imaginer épouser un homme qui n'a rien à lui offrir ? Un jour, le monde bien ordonné de la Villa des lauriers-roses se fissure. Alors que le chaos de la guerre approche, Sophie découvre que ses parents dissimulent depuis des décennies un lourd secret. Un secret qui va bouleverser le destin de la jeune femme.