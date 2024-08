Du sang dans les pâturages

Dans son haras de Normandie, Lucie accueille les salariés d'une grande entreprise pour une escapade bucolique et festive. Une journée au vert parfaite. Jusqu'au moment où des événements inexplicables viennent troubler la fête : des incidents, une série de sabotages se succèdent et des bruits étranges se font entendre. Et ce n'est que le début. Un peu plus tard dans la journée, Lucie et son amie Marion tombent sur le cadavre du directeur de l'entreprise, celui-là même qui avait orchestré cette journée de cohésion d'équipe. Alors que l'enquête de la police piétine, Lucie va devoir mener ses propres investigations. Le tueur se trouve forcément parmi les collaborateurs de la victime. Mais en se jetant à corps perdu dans cette enquête, elle va au-devant de dangers qui pourraient bien lui coûter la vie...