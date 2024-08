Histoires insolites de la F1

Savez-vous que Nino Farina, premier vainqueur d'un Grand Prix de F1, n'était pas pilote professionnel mais avocat ? Que l'illustre Fangio a été enlevé par des rebelles aux ordres de Fidel Castro ? Que le record de vitesse sur un GP est de 378 km/h, détenu par Valterri Bottas ? Que lors de sa première compétition, Nigel Mansell avait littéralement le feu aux fesses à l'arrivée car ses ingénieurs avaient laissé du carburant dans son baquet ? Ou encore que Fernando Alonso a abandonné une course à cause... d'un emballage de sandwich coincé dans les freins ? Ce livre retrace la passionnante et étonnante épopée de 70 ans de Formule 1. On y croise tous les grands champions, de Graham Hill à Ayrton Senna, d'Alain Prost à Michael Schumacher, de Charles Leclerc à Max Verstappen. On y parcourt tous les circuits mythiques, de Silverstone à Monza en passant par Interlagos et Monaco. Ce sont autant d'anecdotes et de petites histoires qui ont fait la légende du sport automobile !