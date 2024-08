The idea of you

A 40 ans, Solène est propriétaire d'une galerie d'art à Los Angeles. Elle a toujours fait passer sa vie professionnelle avant sa famille, mais elle veut désormais tout faire pour se rapprocher de sa fille adolescente. Alors, quand elle a l'occasion de l'accompagner à un concert du boys band à la mode, Solène n'hésite pas. Au concert, elle fait par hasard la connaissance de Hayes Campbell, le chanteur star du groupe. Il est charmant, plein d'esprit, très attirant... et jeune. Hayes n'a que 24 ans, Solène presque le double, mais l'attirance est instantanée. L'alchimie électrique. Dans le plus grand secret, ils entament une relation passionnée. Mais le jour où leur histoire d'amour fait les couvertures de la presse et s'étale sur les réseaux sociaux, les choses deviennent totalement incontrôlables... Solène peut-elle vraiment aimer l'homme que le monde entier désire ? Ou devra-t-elle prendre la décision la plus difficile de sa vie ?