Le secret de Marie-Madeleine

Eminent professeur de religion et d'archéologie, Cal Donovan est réveillé en pleine nuit par son ancienne élève Samia, conservatrice d'un musée au Caire. Elle vient de faire une découverte stupéfiante : un fragment de papyrus qui comporte trois phrases encore inconnues de l'Evangile de Marie-Madeleine. Cette découverte explosive la met en grand danger puisque, quelques jours plus tard, la jeune femme est retrouvée la nuque brisée, assassinée. Un engrenage mortel s'est enclenché. Cal Donovan est à son tour poursuivi par un tueur prêt à tout pour s'emparer du fameux papyrus. Il se retrouve au coeur d'une guerre qui se joue au plus haut niveau du Vatican où le nouveau pape vient de défier des siècles de tradition en nommant une religieuse au poste de secrétaire d'Etat. Avec son papyrus, Cal a désormais le pouvoir de changer le cours de l'Histoire chrétienne...