Atlas d'histologie fonctionnelle de Wheater

Cet atlas permet d'acquérir une connaissance approfondie de la structure des tissus humains à l'échelon microscopique et de la mettre en relation avec leur fonction. Cet atlas est conçu pour donner aux étudiants une connaissance pratique de l'histologie : - les structures histologiques de base, - les différents types de tissus, - les systèmes d'organes. Vous apprendrez à reconnaître la structure microscopique des tissus humains normaux et à comprendre comment elle est liée à la fonction. Le livre montre comment appliquer l'histologie dans un contexte clinique grâce à des exemples en lien avec la pathologie, illustrant là encore le rapport entre la morphologie et la fonction des tissus. Ce livre, écrit de manière claire et concise, s'adresse à ceux qui étudient l'histologie pour la première fois. Composé de plus de 900 illustrations et de photos et proposant des aides à l'apprentissage, c'est une référence importante pour tous les étudiants en médecine et en sciences de la santé.