Soins énergétiques pour aligner corps, esprit & âme

Vous vous sentez fatigué, sans force ni motivation ? Des pensées négatives tournent en rond dans votre tête ? Vous souffrez de douleurs physiques sans réussir à en déterminer la cause ? Voici autant de signes que votre énergie vitale est bloquée. Heureusement, vous pouvez la libérer ! Pour comprendre les messages du corps et de l'inconscient, il existe des pratiques issues des médecines ancestrales : les soins énergétiques. Vous découvrirez dans ce livre des techniques simples et accessibles pour identifier et dénouer la source de vos blocages, et ainsi soulager vos maux physiques et psychiques. L'énergie ne demande qu'à (re)circuler en vous : laissez-vous guider pour retrouver votre vitalité ! Avec : - Une initiation en douceur au concept ancestral d'énergie et à ses canaux de circulation : les chakras et les méridiens. - Des tests et des exercices puissants pour déceler et corriger vos déséquilibres énergétiques. - Des rituels faciles à mettre en place pour réconcilier votre tête et votre corps, vos défauts et vos qualités, votre yin et votre yang.