Je t'écoute et ça change tout. Les outils indispensables pour dénouer les situations de crise

Le chemin des parents est jalonné de défis... Comment amener sa fille à l'école quand il faut arracher un à un ses doigts du portillon du jardin ? Quelle stratégie adopter pour sauver le dîner quand les petits pois ont osé frôler les pommes de terre ? Comme gérer le coucher du pré-ado pour qui la vie commence à 23 heures ? Parce que l'enfant s'oppose, s'affole ou doute, souvent il pleure, crie ou tempête. Patty Wipfler et Tosha Schore, papesses de l'éducation bienveillante, nous expliquent que les éclats de voix, les pleurs et la violence ne sont en réalité que des demandes d'écoute... Elles s'appuient sur des exemples concrets et des cas pratiques, elles nous proposent une boîte à outils permettant d'écouter efficacement et de manière adaptée, pour réussir à dénouer toutes les situations de crises.