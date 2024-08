La théorie des couleurs

Tilly Twomley est surexcitée : elle part tout l'été en voyage en Europe, sous couvert d'un stage dans la start-up de sa soeur. C'est un prétexte en or pour quitter le nid familial étouffant. Loin de ses parents, elle est prête à prouver qu'elle peut faire ses propres choix et vivre pleinement avec son TDAH. C'est sûr, ce voyage sera incroyable ! Enfin... si Tilly supporte Oliver Clark, le deuxième stagiaire de sa soeur, beau comme un dieu mais plus glacial que la banquise. Pour Oliver, survivre à Tilly est aussi une épreuve. Si son autisme complique ses relations avec les autres, c'est encore pire avec cette jeune fille débordante d'émotions. Lui qui d'habitude arrive à organiser le monde par couleurs, celles qui composent Tilly semblent lui échapper constamment. De pays en pays, Tilly et Oliver vont se rapprocher, se soutenir et résoudre une énigme aussi excitante que merveilleuse, celle de leur amour naissant.