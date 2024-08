Les petites histoires de Nino Dino : Waaaargh, un dernier bisou !

Aujourd'hui, Nino Dino n'a pas très envie d'aller à l'école... il préférerait rester avec Maman. Ce n'est pas un dernier bisou qu'il voudrait, mais des bisous pour toute la journée... Une histoire d'école et de séparation Nino Dino est comme tous les enfants : difficile de dire au revoir à ses parents au moment d'aller à l'école. Lui aussi, il préférerait rester avec eux. Mais finalement, une fois avec ses copains et grâce à son doudou et sa réserve de bisous, il ne voit plus le temps passer ! Nino Dino est un enfant comme les autres... Un héros à l'image de ses lecteurs Nino Dino, le héros fort en émotions, ressemble à tous les enfants. Ces histoires, plus courtes et à petit prix, sont parfaitement adaptées aux enfants dès la première année de maternelle.