Ça va piquer ! Ces insectes qui démangent

Punaises de lit, poux, puces ou moustiques... " Ca va piquer ! " nous livre les secrets de ces insectes qui nous mènent la vie dure ! Un documentaire qui grouille d'informations ! Savais-tu que les cafards peuvent survivre dans l'espace et existent depuis plus de deux cents millions d'années ? Que les éléphants de mer qui plongent à plusieurs milliers de mètres de profondeur ont aussi des poux ? Et que les poux des canards ne ressemblent pas aux poux des cacatoès ? Dans cet ouvrage, six insectes sont mis à l'honneur : moustique, pou, puce, cafard, guêpe et punaise de lit. Le lecteur découvre de quoi ils se nourrissent, où ils vivent, comment ils se métamorphosent et se reproduisent, et il en apprend toujours davantage sur leurs particularités étonnantes. Un texte passionnant, aussi piquant qu'une attaque de moustique " Comment, tu ne sais pas que les puces portent la moustache ? " Un texte aussi drôle qu'instructif réalisé par Nazzy Pakpour, une autrice diplômée en entomologie de l'université de Californie. Des illustrations pop ! Grâce aux images d'Owen Davey, observer d'aussi près ces insectes est un régal pour les yeux. Un bel ouvrage à la fabrication soignée Couleurs chatoyantes, effets de relief sur la couverture, vernis sélectif... Tout est déployé pour que ces insectes mal-aimés, pourtant maillons importants de notre biodiversité, aient eux aussi droit à leur part de célébrité.