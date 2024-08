Prout alors ! Ces prouts qui ont changé le monde

Papa souris se réjouit de pouvoir enfin regarder un programme télé intéressant avec ses enfants. Un documentaire sur l'Histoire, ça va être passionnant ! Les deux souriceaux ne sont pas tout à fait du même avis, mais voyons voir... Quel drôle de documentaire ! De l'extinction des dinosaures au sourire de la Joconde, l'Histoire ne serait qu'une succession de pets ! Les enfants n'en croient pas leurs oreilles, ils sont hilares ! Mais papa souris, lui, ne décolère pas après "ce ramassis de sottises" , quand soudain... Une thématique drôle Le sujet des prouts est toujours source de rires pour les enfants. Avec cette question en forme de ritournelle qui revient tout au long de l'album "Oh non, qui a prouté ? ! " , le lecteur-auditeur rit chaque fois davantage et attend la formule à chaque page ! Un voyage dans l'Histoire L'album propose un petit voyage dans le temps, et les dessins humoristiques et colorés de Marianna Coppo nous plongent dans des périodes phares de l'Histoire : l'extinction des dinosaures, l'âge de glace, le voyage transatlantique des Vikings, la découverte de Newton... La famille et son comique de situation Les deux souriceaux, peu enthousiastes face à la proposition de papa souris et à l'idée de regarder un documentaire historique, s'esclaffent et deviennent hilares devant le traitement du sujet, mais aussi devant l'exaspération de leur père... jusqu'à la chute !