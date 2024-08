Français 1re générale & techno. Edition 2025

Des fiches de révision conformes au programme 2024-2025 en Français 1re (générale & technologique) : un outil 100 % efficace pour réussir ses contrôles et préparer les épreuves du bac de Français 2025. L'essentiel du nouveau programme en fiches détachables Sur les oeuvres au programme du bac 2025 et les méthodes de l'épreuve : - des fiches de cours, claires et visuelles - des quiz pour s'évaluer - des flashcards pour réactiver ses connaissances INCLUS : dans un dépliant détachable Une grande frise chronologique pour mieux contextualiser. OFFERT : un abonnement au site de révision www. annabac. com Pour accéder à des ressources complémentaires en français et dans d'autres matières : vidéos, fiches, quiz, sujets d'annales corrigés...