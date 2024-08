Les yeux bruns

Jûichi et Mineko, un couple sans enfant, se débattent dans les difficultés de la vie quotidienne. A la routine et au poids des années s'ajoutent les récriminations de Mineko et la lassitude de Jûichi, qui finissent par creuser un fossé d'indifférence dans leur relation. Jûichi s'éprend alors d'une collègue de bureau, jeune veuve qui incarne à ses yeux le raffinement et la promesse d'une vie nouvelle... Ecrivain féminin majeur de la littérature japonaise du XXe siècle, Hayashi Fumiko sait comme personne disséquer la vérité du sentiment amoureux.