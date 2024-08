Uchujin Mumu Tome 1

Mumu et ses amis sont des extraterrestres qui ont anéanti tous les scientifiques de leur planète civile, ne laissant en vie que les idiots. Afin de comprendre et de récupérer la technologie avancée que sa race a perdu, Mumu se rend sur Terre sous l'apparence d'un chat. Son but ? Apprendre à utiliser des appareils électroménagers pour repartir de zéro ! Le quotidien de Sakurako, une étudiante sélectionnée par Mumu, se retrouve alors bouleversé... Miyashita Hiroki dévoile tout son savoir-faire dans Uchujin Mumu : découvrez les aventures d'un chat extraterrestre, où science-fiction, humour et électroménager se rencontrent pour un mélange unique et inoubliable !