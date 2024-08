Kaijû Defense Force Tome 6

An X de l'ère Reiwa. Un terrible tsunami, provoqué par une avalanche sous-marine, ravage la côte Pacifique. Toutefois, ce n'est qu'un avant-goût des calamités à venir. Les forces d'autodéfense ont enfin été déployées pour contrer le kaijû. Cependant, elles ne sont pas de taille face à sa puissance prodigieuse, et celui-ci finit par pénétrer dans la zone de vigilance prioritaire. Dans le chaos général, voilà qu'un second spécimen fait son apparition à Tsukishima. C'est ainsi que Konoé se retrouve une nouvelle fois nez à nez avec un kaijû... Kaijû Defense Force est la nouvelle série de Junya Inoue, auteur de Btooom ! et La Vie en doll. Découvrez un récit d'action, ultra réaliste, qui mêle technique militaire, mechas et kaijû, publié dans le magazine Comic Brunch, périodique phare de Shinchôsha.