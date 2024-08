Les jeunes de banlieues mangent-ils les enfants ?

Matraquée par des médias et personnalités politiques aux intentions douteuses, l'expression "jeune de banlieue" désigne dans notre imaginaire collectif un jeune mal rasé de 15-35 ans, survet' à capuches, dealer de drogue, amateur de rap et récidiviste violent. Pourtant, la réalité est moins spectaculaire ; les faits de délinquance ne sont dus qu'à une infime minorité. Pour la grande majorité, la vie est une galère de jeune pauvre urbain qui vivote, ne sortira pas du ghetto et devra endurer les contrôles d'identité au faciès, les violences policières, les discriminations économiques et sociales, la ségrégation territoriale et scolaire, le chômage de masse... Ce Docu-BD a pour objectif de déconstruire le discours anti-jeunes de banlieue, d'exposer le système médiatique et culturel qui le matraque et de décrire la réalité des vrais jeunes de banlieue. Au fils de ces quinze chapitres de Docu-BD, vivez une journée, heure par heure, à leurs côtés. Ici, il n'y a pas de grands héros ou de terribles méchants qui s'affrontent dans un combat épique. Juste leurs quotidiens, leurs espoirs, leurs difficultés, leurs sentiments d'injustice qui va croissant... jusqu'à la rupture. Ce Docu-BD s'inscrit dans la continuité de l'essai de sociologie urbaine du même nom écrit par Thomas Guénolé en 2015.