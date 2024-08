Super Sœurs

Un album tendre sur les liens indéfectibles entre les frères et soeurs et qui célèbre toutes les familles ! Le monde est plein de frères extraordinaires ! Il y a les frères chanteurs et les frères de coeur. Certains sont attentionnés et d'autres un peu casse-pieds... Tous les frères sont différents. Mais quel est le MEILLEUR de tous ? Un album tendre sur les liens indéfectibles entre les frères et soeurs et qui célèbre toutes les familles !