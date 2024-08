L'Univers et la Vie

Qu'est-ce que la vie ? Comment est-elle apparue sur Terre ? Y a-t-il de la vie sur d'autres planètes ? Comment communiquer avec d'éventuels extraterrestres ? Les mystères qui entourent l'univers sont nombreux. De la naissance de l'Univers à la vie sur Terre, en passant par l'étude de notre système solaire et des exoplanètes... Véronique Bréchot et Michel Marcelin mettent en commun leurs connaissances pour étudier les mystères de la vie et de son apparition. Tous deux cherchent à répondre à la même question : celle de la recherche de la vie ailleurs et de la communication avec d'éventuels extraterrestres. UNE QUETE PASSIONNANTE