Règles spirituelles et secrets de l'aumône

Ce volume est une réédition partielle des Secrets des cinq piliers de l'islam. Elle est augmentée d'une grande introduction et d'autres traductions de textes de Sharani sur la signification intérieure et les fondements de l'aumône rituelle obligatoire. Ce volume est une synthèse de l'enseignement d'Ibn 'Arabî sur le sujet par un important disciple du plus grand des Maîtres du soufisme. Ce livre intéressera aussi bien les savants que tout simple croyant ou toute personne qui souhaite comprendre en quoi consiste la pratique de l'aumône obligatoire pour les musulmans, quelles en sont les règles et leur portée spirituelle doublée d'une lecture ésotérique des secrets. Pour rappel : selon la tradition, fondée sur une parole du Prophète, l'islam repose sur cinq piliers obligatoires pour tout fidèle et l'aumône rituelle (zakah) est un de ceux-ci. Sharani en récapitule ce que cela implique pour les pratiquants à la lueur du sens intérieur des règles qui l'encadrent. Cette pratique est un rite doté d'une portée spirituelle par laquelle tout croyant, qui en a les moyens (il faut pour cela avoir conservé le montant d'une somme équivalent à plus ou moins 1500 euros actuels durant un an), procède à une purification de ses biens. En lisant cet ouvrage, le lecteur qui croit connaître la question réalisera sans doute que l'aumône obligatoire n'est pas forcément juste un impôt communautaire, mais un véritable rite et une sacralisation de ses biens. Sharani, en y livrant une partie de sa compréhension du sujet, conduit le lecteur à reconsidérer une pratique rituelle que tout musulman, qui en a les moyens, se doit d'accomplir une fois par an et ainsi prendre conscience de son immense portée spirituelle.